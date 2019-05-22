Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал расследования, начатые против него после окончания срока полномочий главы государства. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами в Киеве, передает 112 Украина.

«Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе – я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора... И сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Хочу настоять, что я готов отвечать за это, и мы этого не позволим сделать», - заявил Порошенко.

«Когда другой «политический деятель из пятой колонны» пишет о том, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила томос - я готов и за это отвечать. Считаю, это был правильный, решительный шаг», - добавил он.

Кроме того, пятый президент прокомментировал обвинения якобы в незаконных приказах для ВСУ и подписании языкового закона.

«Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерию, минометы и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины - я готов нести ответственность за это «преступление», - сказал он.

«Следующие планы? Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке. Я тоже готов за это нести ответственность. Уголовное дело по Керченскому проливу - это атака на армию, уголовное дело по томосу - это атака на веру, уголовное дело по закону о языке - это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не выйдет», - заявил пятый президент Украины.

Напомним, сегодня САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе. Ранее в отношении Порошенко были начаты еще несколько расследований. В частности, ГБР начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене.