Должность главы Администрации Президента прямо указана в законе «Об очищении власти», а следовательно лицо, назначаемое на эту должность, должно соответствовать нормам этого закона, заявил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Статус этой должности по Закону «О государственной службе» не имеет значения, ведь профильный Закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Также не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения», - пояснил он в Facebook.

Замминистра подчеркнул, что если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять.

«Люстрация была одним из первых требований Революции достоинства, и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона», - заявил он.

Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона.

«Мы готовы это сделать и в этом случае», - отметил Петухов.

« В реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия Закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу Закона, не внесены в реестр. В то же время запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них также, как и в отношении лиц, внесенных в реестр люстрированных», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».