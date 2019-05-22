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Кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

Данилюк во время президентской кампании был советником победителя выборов Владимира Зеленского.

Как ранее сообщал ForUm, 21 мая Зеленский назначил  Богдана главой Администрации Президента.

Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.  

 
ForUm

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