Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов пойти на все и без колебаний потерять пост Главы государства, если это приблизит мир на Донбассе, сообщает «Украинская правда».

Об этом он сказал во время торжественной речи в Верховной Раде во время инаугурации.

«Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, что для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», - сказал Зеленский.

Эти слова встретили долгими аплодисментами.

«Не теряя наши территории. Никогда», - добавил Президент.

На эти слова присутствующие в парламенте начали вставать, продолжая аплодировать.

«Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, но (здесь Зеленский вдруг перешел на русский язык. – Ред.), я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», - сказал Зеленский.

Следующим своим вызовом он назвал возвращение утраченных территорий.

«Честно говоря, эта формулировка не совсем корректна, так как невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей», - сказал Президент.

«И сегодня мы просто должны – я уверен, они нас слышат, – возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власти не сделала ничего, чтоб они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы», - сказал Зеленский.

На это лидер Радикальной партии Олег Ляшко начал что-то выкрикивать.

«Простите... Они понимают украинский язык? Да. Спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко», - ответил Зеленский.

«Потому что украинец, мы все украинцы, где бы мы ни жили, украинец – это не в паспорте, украинец – это здесь, в сердце», - добавил Президент.

«Я точно это знаю. От бойцов, защищают нашу страну, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих. Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизнь за страну каждый день. И я сделаю все, чтобы вы (военные. – Ред.) чувствовали уважение – это достойное, а главное стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, стабильные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Нужно не говорить о стандартах НАТО, творить их», - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.