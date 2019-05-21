Советник Президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что Верховная Рада восьмого созыва после указа о досрочном прекращении ее полномочий сможет действовать и принимать законы.

Об этом Богдан заявил журналистам после завершения консультаций Зеленского с лидерами фракций и групп парламента относительно роспуска парламента, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, сможет ли Верховная Рада в случае ее роспуска принимать законы, он ответил: «Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что ВР слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним, поэтому Верховная Рада действует и будет рассматривать законы».

«Другой вопрос - явка депутатов и выполнения ими своих депутатских полномочий», - добавил он.



Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.