Глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее заявил об отставке, рассказал об «очень хороших» переговорах с Владимиром Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Климкин заявил в понедельник в эфире программы «Завтрак с 1+1».

«У нас было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно», - сообщил Павел Климкин.

На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

«Это было бы странно. Если в Штатах проходят выборы, то что - глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно», - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. «А потом, после выборов – посмотрим», - сказал он.

Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.

«Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры - в каком-то креативном качестве мы там можем оказаться», - отметил Климкин.

Он также сообщил, что планирует идти в Верховную раду самовыдвиженцем и «открыт для предложений».

«О политике могу сказать, что я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными. Поэтому к предложениям и идеям открыт», - сказал он.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.