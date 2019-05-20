также в разделеПолитика
Елизавета II поздравила Зеленского 7
Трамп передал Зеленскому послание 40
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску ВР 40
В БПП и «Народном фронте» отреагировали на роспуск Рады 84
Зеленский: Мир будет гордиться Украиной 78
После инаугурации Зеленского нардепа из Рады увезла скорая 121
Зеленский принял командование Вооруженными силами 32
Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией 79
Сегодня Зеленский проведет консультации с фракциями о роспуске ВР 77
Во время инаугурации упало президентское удостоверение Зеленского 176
Супрун не собирается уходить в отставку 72
Парубий об инаугурации: Было весело 134
Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты 19
Во время инаугурационной речи произошла перепалка между Зеленским и Ляшко 256
Зеленский готов потерять должность ради мира на Донбассе 104
Полторак подал в отставку 40
Зеленский предложил членам Кабмина подать в отставку 110
Зеленский объявил о роспуске Рады 143

Глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее заявил об отставке, рассказал об «очень хороших» переговорах с Владимиром Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Климкин заявил в понедельник в эфире программы «Завтрак с 1+1».

«У нас было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно», - сообщил Павел Климкин.

На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

«Это было бы странно. Если в Штатах проходят выборы, то что - глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно», - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. «А потом, после выборов – посмотрим», - сказал он.

Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.

«Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры - в каком-то креативном качестве мы там можем оказаться», - отметил Климкин.

Он также сообщил, что планирует идти в Верховную раду самовыдвиженцем и «открыт для предложений».

«О политике могу сказать, что я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными. Поэтому к предложениям и идеям открыт», - сказал он.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2614 грн.
22
Теги