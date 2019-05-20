В ЕС ожидают, что роспуск Верховной Рады пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.

Об этом в представительстве ЕС заявили в комментарии «Европейской правде».

«Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Рады. Для официального оформления этого решения необходимы дальнейшие шаги», - говорится в комментарии.

В связи с этим в ЕС напомнили, что «свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы являются одним из краеугольных камней демократии, которая, в свою очередь, лежит в основе Соглашения об ассоциации Украина-ЕС».

«Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их устойчивость и в этом предвыборном году. Рассчитываем продолжить совместную работу с Украиной по реализации Соглашения об ассоциации», - заявили в ЕС.

Как отметили в представительстве, ЕС надеется на сотрудничество с президентом Зеленским, правительством и Радой с этой целью.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента.

Глава государства пригласил руководителей фракций Верховной Рады в Администрацию Президента 21 мая на 10:00 на консультации относительно роспуска парламента.