Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять Президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», - подчеркнул он. Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти «первые успехи». «Но первые успехи [в восстановлении отношений Москвы и Киева] будут очевидны, - уверен он. - Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, Песков отметил, что эту проблему Президент Зеленский «может и должен решить» на основе четкого плана, изложенного в Минских договоренностях.

Песков добавил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским. «Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет», - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом Президенте Украины. «Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом», - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении удерживаемых лиц.

«Вместе с тем, там были определенные проблемы с квалификацией тех или иных лиц, с определением, о ком точно идет речь», - напомнил Песков.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Он заявил, что готов пойти на все и без колебаний потерять пост Главы государства, если это приблизит мир на Донбассе.