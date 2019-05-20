В Харькове неизвестные подожгли волонтерскую палатку по сбору помощи украинским военным, установленную на площади Свободы. Об этом заявил один из организаторов волонтерского пункта Борис Редин, сообщает Depo.Харьков.

По его словам, происшествие произошло около 4:30. «Тихо подошли, тихо подожгли. Полиция и дежурные сразу вышли и потушили», - сказал Редин.

По словам активиста, в результате возгорания повреждены вход, часть тента и баннер «Все для победы». Никто не пострадал.

Редин подчеркнул, что он написал заявление в правоохранительные органы по факту поджога.

Активист подчеркнул, что скоро будут опубликованы скрин-шоты переписки в «Фейсбуке», в которой есть угрозы поджечь палатку.

Редин подчеркнул, что харьковские активисты не собираются демонтировать палатку, наоборот – сегодня заново напечатают баннер «Все для победы» и будут заниматься восстановлением конструкции.

«Это сделано умышленно, чтобы во время суда заявлять, что палатка опасна2, - выразил убеждение Редин.

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным, которая была установлена с начала АТО на Донбассе.

Полиция Харькова взяла под круглосуточную охрану волонтерскую палатку в центре города.