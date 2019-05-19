За бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова внесли залог. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Мороз, сообщает Громадське.

Залог в размере 4,8 миллиона гривен внесли еще в пятницу, 17 мая, но Аллеров до сих пор находится под стражей. Адвокат объясняет, что залог был внесен после 18:00, то есть когда рабочий день уже закончился.

«Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его», - сказал Игорь Мороз.

Игорь Мороз считает, что уже на следующей неделе Аллерова должны отпустить.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Ранее Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона.