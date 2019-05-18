Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил военных по случаю Дня резервиста Украины.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

«Уважаемые воины-резервисты! Дорогие ветераны Вооруженных сил Украины! Поздравляю вас с Днем резервиста Украины. 18 мая этого года Украина впервые отмечает профессиональный праздник резервистов - граждан, которые добросовестно выполнили свой конституционный долг, проявили отвагу, героизм и стойкость, защищая независимость и территориальную целостность Украины, и сегодня находятся в готовности в любое время снова стать в ряды украинской армии», - говорится в поздравлении.

Министр заметил, что именно в этот день четыре года тому назад по Указу Президента Украины было начато формирование оперативного резерва, который ныне стал надежной составляющей Вооруженных сил Украины.

По словам Полторака, украинские резервисты, закаленные в боях с российским агрессором, еще раз подтвердили свою готовность защитить Родину во время действия правового режима военного положения в декабре прошлого года, когда количество добровольцев значительно превысило потребность в доукомплектовании определенных бригад.

«Украина гордится вами и молится за каждого из вас - кто готов в тяжелые времена снова взять в руки оружие, чтобы защитить Родину и принести победу, а с ней - и мир на нашу землю, в каждый украинский дом», - говорится в поздравлении министра обороны.

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении по случаю Дня резервиста сказал, что подразделения резервистов, сформированные в сложных условиях войны, являются мощным потенциалом национальной армии и его надежной поддержкой в сдерживании широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

«Отныне мы начинаем традицию чествования на государственном уровне патриотов нашего государства, которые добровольно проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины и других воинских формирований», - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что большинство резервистов учились военному делу не по книжкам и кинофильмам, а в тяжелых испытаниях.

«Вы получали профессиональную выучку и закалялись в реальных ожесточенных боях с российским агрессором. Именно поэтому сформированы в сложных условиях войны украинские резервисты являются мощным потенциалом национальной армии и его надежной поддержкой в сдерживании широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации», - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, резервисты являются для соотечественников настоящими героями, которые по зову сердца или по повестке по мобилизации в самое тяжелое для государства время прибыли в военкоматы и стали на защиту родной земли, пополнив ряды ее защитников.

«В этот день украинский народ благодарит вас за готовность занять место в боевом строю для защиты Отечества. Верю, что ваша гражданская позиция и готовность к немедленному выполнению задач по назначению и в дальнейшем останется надежной гарантией обороноспособности нашего государства», - сказал Порошенко.

Он пожелал резервистам и их родным крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя нашей победы.

Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз считает, что учреждение Дня резервиста - это правильное решение.

Она поблагодарила резервистов за службу и защиту Украины, за ежедневную готовность в случае необходимости стать с оружием в руках, чтобы отстоять Родину.

Напомним, новый глава ООС поздравил украинцев с Днем Европы.