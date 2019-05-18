Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Европы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«От имени воинов Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем Европы в Украине! Во время подготовки в зарубежных высших военных учебных заведениях, совместных учений или международных мероприятий обмена опытом наши воины встречают доброжелательность, солидарность и уважение со стороны европейских коллег. Для воинов Объединенных сил и для меня лично высшая ценность - человеческая жизнь и соблюдение Закона. Для этого мы делаем все возможное. Это те ключевые приоритеты, которые объединяют нас с лучшими носителями европейских ценностей», - такими словами приветствовал украинцев с праздником Александр Сырский.

Он отметил, что Объединенные силы защищают не просто территорию, людей, язык, - но и ценности, путь, избранный нашим народом.

И добавил, что этот день - это достойный повод сказать большое «спасибо» волонтерам и патриотам, которые, «руководствуясь именно общими ценностями, личной порядочностью и общественной ответственностью, в течение всех этих лет подставляют плечо украинской армии».

Ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года, в Украине отмечают День Европы. В этом году этот праздник пришелся на 18 мая.