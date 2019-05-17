Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако все еще надеются на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.

Глава МИД Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подали в отставку. Также депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко решила сложить полномочия представителя Президента в Раде.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Национальной полиции, Службы безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины 180 топ-чиновникам.

В ЕС рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в материалах дела гвардейца Виталия Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины, которое впервые появилось в прошлом году на пропагандистском российском сайте «Русская весна».

Руководство МВД и НГУ сегодня, 17 мая, дало показания в защиту Маркива, которого безосновательно обвиняют в убийстве итальянского журналиста.