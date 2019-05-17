В ЕС рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. Об этом сообщил брюссельський корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УНИАН.



По его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины. «Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами», - сообщил журналист.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией.

По информации Йозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.