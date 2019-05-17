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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в итальянский город Павия, для участия в судебном процессе по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

«Участвую в заседании суда г. Павия в Италии в защиту несправедливо обвиненного в тяжком преступлении нашего гвардейца Маркива. Вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Баланом мы здесь для того, чтобы дать суду показания в защиту нашего парня, которые докажут его невиновность», - написал министр в Twitter.

 


 

 

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, был арестован 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля 2018 начался судебный процесс.
ForUm

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