Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в итальянский город Павия, для участия в судебном процессе по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

«Участвую в заседании суда г. Павия в Италии в защиту несправедливо обвиненного в тяжком преступлении нашего гвардейца Маркива. Вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Баланом мы здесь для того, чтобы дать суду показания в защиту нашего парня, которые докажут его невиновность», - написал министр в Twitter.

Беру участь у засіданні суду м.Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В.Марківа. Разом із в.о. командувача @ng_ukraine Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість. pic.twitter.com/8kYj8pYYbW — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 мая 2019 г.





29-летний нацгвардеец Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, был арестован 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля 2018 начался судебный процесс.