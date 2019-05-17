Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №228/2019 от 16 мая обнародован на сайте Главы государства.

Так, с целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, Порошенко поручил образовать организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины. Утвердить персональный состав организационного комитета.

Организационному комитету в двухдневный срок поручено утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента.

Министерству иностранных дел Украины поручено принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, и решению вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

Министерству внутренних дел Украины поручается принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией.

Кабинету Министров Украины, Государственному управлению делами поручено осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 16 мая Верховная Рада приняла решение о приведении к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.