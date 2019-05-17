Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.
Об этом сообщил советник председателя СБУ Ярослав Антонюк.
«Первый заместитель председателя СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку», - написал он в Facebook.
Ранее сегодня, 17 мая, об отставке с поста постпреда президента в парламенте заявила Ирина Луценко и глава МИД Павел Климкин.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также подал в отставку.
В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро подозревало Демчину в незаконном обогащении.
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