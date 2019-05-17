Депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко решила сложить полномочия представителя Президента в Раде.

Об этом она сообщила на брифинге, передают Українські новини.

«Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности», - сказала Луценко.

Депутат отметила ряд достижений Президента Петра Порошенко за время его каденции, в частности, прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и закрепление евроатлантического курса в Конституции, а также создание антикоррупционного суда.