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Депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко решила сложить полномочия представителя Президента в Раде.

Об этом она сообщила на брифинге, передают Українські новини.

«Я сегодня подала заявление Президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности», - сказала Луценко.

Депутат отметила ряд достижений Президента Петра Порошенко за время его каденции, в частности, прекращение договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и закрепление евроатлантического курса в Конституции, а  также создание антикоррупционного суда.
ForUm

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