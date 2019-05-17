также в разделеПолитика
Зеленский зовет украинцев в Мариинский парк в день инаугурации 1
У Зеленского прокомментировали распад коалиции 139
Порошенко уволил своего советника Медведева 13
Луценко: Сын Байдена не нарушал украинские законы 11
The Hill: Лещенко мог получить взятку за компромат на Манафорта 70
Климкин написал заявление об отставке 76
СМИ: Турчинов подает в отставку 85
Порошенко одобрил запуск 5G в следующем году 12
Суд открыл производство о запрете выезда из Украины для 180 топ-чиновников 100
В СЕ одобрили решение, открывающее путь к снятию санкций с РФ в ПАСЕ 67
Луценко сложила полномочия представителя Президента в Раде 40
ЕС может запретить въезд украинцам с паспортами РФ 39
Еureporter прокомментировало предложение Медведчука сэкономить на закупке газа $10 млрд 94
Французский сайт потребовал от Зеленского извинений за клевету 210
СМИ: Первый замглавы АП Ковальчук подал в отставку 14
Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции 180
Президент подписал указ об инаугурации Зеленского 50
Порошенко принял отставку Елисеева 25

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Украины.

Об этом говорится в его заявлении на увольнение, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии законодательству моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну», - говорится в заявлении.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2665 грн.
33
Теги