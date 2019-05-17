Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Украины.

Об этом говорится в его заявлении на увольнение, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии законодательству моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну», - говорится в заявлении.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019 года.