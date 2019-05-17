В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако все еще надеются на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.

Об этом рассказал советник Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает «Украинская правда».

«Разве она (коалиция. – Ред.) была?» - отреагировал Разумков, на вопрос о распаде коалиции.

По его словам, «имеем то, что имеем» и команда президента надеется на слаженную и эффективную работу ВР до осенних выборов.

Разумков добавил, что выражает свою позицию и позицию нардепов, которые в разговоре с ним подтверждали, что фактически коалиции нет.

В то же время он отметил, что не уполномочен комментировать юридическую составляющую распада большинства в ВР.

Представитель команды Зеленского заверил, что «ситуация 17 мая ничем не отличается от ситуации 15 мая».

В пресс-службе новоизбранного президента считают, что «коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции «Самопомич», «Батькивщины» и Радикальная партия Олега Ляшко».

«Нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутаты безразличны к людям, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», - сообщили у Зеленского.

Напомним, 17 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их политсилы из коалиции. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.