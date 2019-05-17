Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Национальной полиции, Службы безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины 180 топ-чиновникам, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по непроведению все меры для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Также истец просит признать противоправным и бездействие СБУ по непринятию мер для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами.

Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и члены ВККС. В общем 180 лиц.

Как известно, ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.