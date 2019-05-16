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На борту самолета, которым олигарх Игорь Коломойский прилетел из Герцлии (Израиль) в Днипро, находились также народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко и совладелец «95-го квартала» Тимур Миндич. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Самолет условной группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT приземлился в 2:30 ночи 16 мая в Днипре.

Миндич – соратник Игоря Коломойского, он имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах. Также Миндич является совладельцем «Студия Квартал 95».  

Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью «Схемам» Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам» и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов.
ForUm

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