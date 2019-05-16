Сегодня, 16 мая, Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ гендиректора компании «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороды и освободил его из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Олег Татаров, передает 112 Украина.

Майбороду задержали во вторник, 14 мая, в рамках расследования злоупотреблений экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова при строительстве жилья для военнослужащих. Суд установил факт превышения служебных полномочий детективами НАБУ.

Адвокаты Майбороды уже готовят заявление о преступлении, совершенном сотрудниками НАБУ, – два дня удерживая задержанного, детективы не предоставили ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, подчеркнули адвокаты, детективы пытались препятствовать работе суда, заявляя немотивированный отвод судьи.

«Задержание происходило с грубыми нарушениями 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Без решения уполномоченные лица могут задерживать только тех подозреваемых, которых застали во время совершения преступления или на которых непосредственно после совершения преступления указывают очевидцы или очевидные признаки. Или если есть основания полагать, что подозреваемый может скрыться. Начнем с того, что на момент его незаконного задержания Олег Майборода даже не находился в статусе подозреваемого. Также за полтора года расследования он десятки раз выезжал за границу, а значит, точно не собирался никуда бежать. Наоборот, за это время он и другие представители «Укрбуд Девелопмент» всеми силами способствовали работе НАБУ», - заявил Татаров.

Он также отметил, что в период проведения досудебного расследования детективам НАБУ предоставляли все необходимые документы и объяснения, а сотрудники «Укрбуда» давали показания на допросах, в том числе и Майборода.

«Никаких оснований для таких агрессивных действий со стороны Национального антикоррупционного бюро нет. И без того предоставляли и документы, и показания. Никто ни от кого не прятался. И в дальнейшем остаемся максимально открытыми. Если честно, такая стратегия уже больше напоминает какой-то произвол и провокацию. Давление на бизнес, который, между прочим, представляет интересы тысяч клиентов, которые инвестировали в строительство жилья в Киеве», - подчеркнул Татаров.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.