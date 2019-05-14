Председатель парламента Андрей Парубий поручил регламентному комитету Верховной Рады безотлагательно рассмотреть проекты постановлений, блокирующие подписание закона о функционировании украинского языка как государственного. Об этом он сказал, открывая заседание парламента, сообщает УНИАН.



«Я убежден, что важнейшим решением сегодня является отклонение всех постановлений, которые блокируют подписание закона о языке», - подчеркнул спикер. Он добавил, что на днях была «рейдерская попытка через судебные решения заблокировать подписание закона».

«Но общественный резонанс и позиция народных депутатов привели к тому, что мы не допустили такого сценария», - заметил Парубий.

Он подчеркнул, что нельзя медлить с отклонением постановлений, блокирующих подписание закона о функционировании украинского языка. «Поэтому я даю поручение комитету безотлагательно рассмотреть все постановления для того, чтобы мы сегодня смогли их рассмотреть, и я, как председатель Верховной Рады Украины, смог подписать закон о языке», - сказал Парубий.

«Я убежден, что сегодня закон о языке будет подписан», - добавил он.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировали подписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.

Парубий сообщил, что депутаты рассмотрят эти проекты постановлений во вторник, 14 мая.