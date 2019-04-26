Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что депутаты во вторник, 14 мая, рассмотрят проекты постановлений, которыми предлагается отменить решение о принятии закона об украинском языке. Об этом он сказал на заседании парламента. Спикер отметил, что в парламенте уже зарегистрировано 4 проекта постановлений относительно отмены решения о принятии закона о функционировании украинского языка как государственного, сообщает УНИАН.

«Дается Регламентом Верховной Рады Украины двое суток на внесение подобных постановлений... Отмена этих постановлений не представляет для Верховной Рады никаких трудностей. Но, если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона», - сказал Парубий.

По его словам, в случае хотя бы минимального процедурного нарушения противники принятия закона обратятся в Конституционный суд.

«На следующем пленарном заседании (14 мая. – Ред.) безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу закон о языке. Безотлагательно (и об этом есть четкая договоренность) Президент Петр Порошенко подпишет закон. Но мы не должны дать ни малейшего шанса, чтобы у Конституционного суда был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке», - сказал Парубий.

По мнению спикера, депутаты на заседании 14 мая отклонят проекты постановлений.

По его словам, к тому времени Аппарат ВР полностью подготовит закон к подписанию. «Я безотлагательно его подпишу и безотлагательно его подпишет президент», - сказал Парубий.

Как ранее сообщал ForUm, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целомзаконопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Президент Украины Петр Порошенко подпишет Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», как только документ поступит из Верховной Рады.

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировали подписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.