Глава депутатского объединения «За будущего президента Зеленского» Виталий Куприй и внефракционный нардеп Надежда Савченко пытались сорвать согласительный совет, требуя как можно быстрее принять решение об инаугурации новоизбранного главы государства.

Об этом сообщает Укринформ.

Так, Савченко настаивала на принятии решения о проведении инаугурации 19 мая, а Куприй положил на стол Парубию наручники.

«Есть попытки сорвать заседание Согласительного совета, такие попытки предпринимались, но успеха они не имели, потому что Верховная Рада работает и будет работать эффективно», - сказал спикер.

При этом он призвал Куприя и Савченко покинуть заседание Согласительного совета.

По мнению спикера, «люди, которые возглавляют межфракционное объединение в поддержку Зеленского, сегодня дискредитируют украинский парламент, самого Зеленского и все государственные институты».

При этом Парубий отметил, что ему обидно и стыдно, что «люди со званием народного депутата сегодня себя так ведут на Согласительном совете».

В итоге, ни Куприй, ни Савченко не покинули заседание Согласительного совета. В то же время Парубий продолжил оглашать вопросы, которые планируется рассмотреть в течение текущей пленарной недели.

Так, Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть постановление о назначении инаугурации президента.