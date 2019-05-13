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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко планирует обустроить депутатскую приемную в волонтерской палатке в центре Харькова, которую местные власти требуют демонтировать. 

«Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу», - написала она в Facebook.

8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным, которая была установлена с начала АТО на Донбассе.

Кроме того, Кернес призвал горожан поддержать петицию, в которой требуется вернуть проспекту имени Петра Григоренко имя маршала Жукова.
ForUm

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