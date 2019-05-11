Лишь 5-7% жителей оккупированных территорий Донбасса изъявили желание получить российские паспорта. Такие цифры зафиксированы по состоянию на начало мая в так называемых администрациях ОРДЛО. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Восточной правозащитной группы.

По подсчетам оккупантов, паспорта граждан России готовы получить до 31% граждан Украины, которые проживают на территории ОРДЛО. Всего с начала оккупации российские паспорта оформили 9% жителей из неподконтрольных Украине территорий. Потенциальными получателями паспортов в ОРДЛО есть «чиновники» местных администраций, участники силового блока НВФ, народная милиция, боевики, часть пенсионеров и людей преклонного возраста.

По словам представителей правозащитной группы, пресса оккупированных территорий агитирует людей принимать российское гражданство. Цель – выдать паспорта как минимум 50% жителей ОРДЛО. Кроме того, появился месендж о том, что следующим этапом со стороны России будет включение Донбасса в состав Федерации.

«Кремлю сейчас важно показать массовость выдачи паспортов Российской Федерации в ОРДЛО, тем самым продемонстрировав международному сообществу, что люди поддерживают и доверяют России. Но жители ОРДЛО не спешат получать паспорта», – говорит директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.