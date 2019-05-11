США объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot после того, как американские чиновники сообщили, что разведка указывает на то, что Иран планирует угрожать американским войскам и интересам в регионе.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет СNN.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан одобрил развертывание. «Исполняющий обязанности министра обороны утвердил перемещение USS Arlington и Patriot к Центральному командованию США в рамках запроса командования в начале недели», - говорится в заявлении Пентагона.

Боевой корабль USS Arlington способен перевозить машины-амфибии и самолеты, он присоединится к USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

По словам Вашингтона, этот шаг должен продемонстрировать, что США готовы применить «безжалостную силу» на любое нападение проиранских сил.

Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений в отношении своей ядерной программы, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.

Напомним, США направили авианосную ударную группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.