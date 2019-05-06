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Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем  «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает DW.

«Данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать «бескомпромиссный ответ» на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе», - заявил Болтон.

Он подчеркнул, что США «не стремятся к войне с иранским режимом», однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

Тегеран в свою очередь пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США. Как заявил замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает «несправедливыми и незаконными».

Как известно, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после выхода президента США Дональда Трампа из международного ядерного договора с Ираном в мае прошлого года и восстановления им жестких антииранских санкций. 

Официальный Вашингтон объявил о полном восстановлении с 5 ноября 2018 года всех санкций против Ирана, которые были отменены после подписания иранской ядерного соглашения. В перечне сотни компаний и физических лиц. В США заявили, что санкции против Ирана будут сохраняться, пока Тегеран не выполнит требования, включающие прекращение поддержки терроризма, военное участие в Сирии, а также полное свертывание ракетной и ядерной программ.

Напомним, ранее правительство Ирана заявило о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива, если власти США продолжат применять санкции против Тегерана.
ForUm

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