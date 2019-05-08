также в разделеМир
В результате боев в Триполи погибли 432 человека 28
ЕС потребовал от Турции объяснить отмену результатов выборов в Стамбуле 28
В Турции отменили результаты выборов мера Стамбула, на которых победила оппозиция 69
В Чехии прошли антиправительственные митинги 28
С Эвереста вывезли уже более 3 тонн мусора 27
В России горит газопровод 504
Меган Маркл родила мальчика 64
СК РФ назвал версии крушения самолета в Шереметьево 144
В Индии жертвами разрушительного циклона стали более 40 человек 10
Цены на лук в странах Азии за неделю выросли втрое 35
NASA показало самое детальное изображение Вселенной 100
США направили авианосную ударную группировку для противодействия Ирану 501
Президентом Северной Македонии избран прозападный кандидат 56
За сутки боевики 11 раз обстреляли украинские позиции 16
После терактов из Шри-Ланки выдворили более 600 иностранцев 22
США повысят пошлины на китайские товары до 25% 22
В результате пожара самолета в Шереметьево погиб 41 человек 479
В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку 135

Иран отказывается от некоторых обязательств, прописанных в международном ядерном соглашении 2015 года, из которого год назад вышли США.

Как сообщает «Европейская правда», такое решение принял Совет национальной безопасности Ирана.

В заявлении совета, распространенном государственным агентством IRNA указывается, что Иран на 60 дней прекращает соблюдать обязательства по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

«Странам-подписантам будет дано 60 дней для выполнения своих обязательств, особенно в банковской сфере и сфере нефтяных месторождений. Между тем, если они не выполнят требования Ирана, Исламская Республика Иран прекратит соблюдение норм по обогащению урана и мер по модернизации реактора на тяжелой воде Арак», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что США после выхода из соглашения «неоднократно вводили односторонние и незаконные санкции».

«Это очевидное американское издевательство, к сожалению, не была встречено никакими соответствующими действиями со стороны Совета Безопасности или других членов договора», - заявили в Тегеране.

Президент Ирана Хассан Роухани направил письма с соответствующим решением всех государств-подписантов соглашения и заявил о готовности продолжить консультации на всех уровнях.

«Но Иран продемонстрирует решительную и немедленную реакцию на любые безответственные действия, включая передачу в Совет Безопасности ООН или дальнейшие санкции», - заявил Роухани.

Напомним, 8 мая 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2665 грн.
28
Теги