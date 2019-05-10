Федеральный канцлер Германии Ангелп Меркель выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего в отнощшении ЕС. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Было отмечено, что за последние пять лет украинско-германское партнерство достигло стратегического уровня. Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны федерального правительства ФРГ и лично федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализацию, усиление институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.

В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопрос освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы.

Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего в отнощшении ЕС и развития украинско-германского стратегического партнерства.

Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии.

Напомним, глава Совета ЕС Дональд Туск сообщил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.