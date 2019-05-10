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В Евросоюзе оценивают, какие последствия принесут выборы в Украине и готов ли новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский продолжать европейский путь развития.

Глава Совета ЕС Дональд Туск в комментарии в рамках неформального саммита ЕС в Румынии сообщил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

«То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение», - сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать. «Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом», - сказал он.

Напомним, ранее комиссар ЕС по вопросам политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заявил о полной поддержке новоизбранного президента со стороны Брюсселя.
ForUm

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