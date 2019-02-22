На счета Госказначейства поступили 1 млрд 478 млн грн, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сегодня, 22 февраля 2019 года, денежные средства в сумме 1 млн 478 тыс. 480 грн перечислено на банковский счет Государственной казначейской службы Украины», - отметила она.

Напомним, 15 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об открытии пути «для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен», которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и якобы будут направлены на поддержку украинской армии.