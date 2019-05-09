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Перед началом акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк», в центре Киева была задержана мать погибшей экс-нардепа Партии регионов Елена Бережная. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

Как известно, законодательство Украины приравнивает ее к символике тоталитарных режимов. Публичная демонстрация таких знаков предполагает административную ответственность.

После перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве от метро Арсенальная до Вечного огня в Парке Славы прошла колона участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк»
ForUm

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