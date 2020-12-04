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Сегодня в пункте пропуска «Борисполь» пограничники не пропустили в Украину гражданина Германии и его спутницу – россиянку.

Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством.

Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин.

После отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.
ForUm

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