Сегодня, 9 мая, в центре Киева ряд улиц перекрыт для движения транспорта в связи с мероприятиями ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По данным столичного главка полиции, с 5 утра перекрыто движение на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), Н. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной), на переулках Инженерном и Бутышевом и на аллее Героев Крут.

Отмечается, что сегодня в столице запланировано проведение нескольких акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Правопорядок будут обеспечивать около двух тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Согласно заявке, в мероприятиях примут участие около 10 тыс. граждан. Массовые акции пройдут в центральной части Киева на Софиевской площади и возле станции метро «Арсенальная».

«Перед началом акций взрывотехники и кинологи обследовали все места проведения массовых мероприятий, а возле станции метро «Арсенальная» действует особый пропускной режим: полицейские проводят поверхностный осмотр граждан, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка. Обращаемся к участникам шествия с пониманием отнестись к превентивным мероприятиям полиции - мы действуем в интересах безопасности всех жителей и гостей столицы», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция обратила внимание граждан на запрете использования символики тоталитарных режимов. «Просим участников акций не создавать конфликтных ситуаций и не провоцировать полицию и общество, используя запрещенную символику. На каждое правонарушение мы будем реагировать мгновенно и в соответствии с действующим законодательством», - отметил глава столичных полицейских.

Также к охране общественной безопасности привлечены дополнительные группы оперативного реагирования, которые дежурят неподалеку мест проведения акций.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.