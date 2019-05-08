Назначенный председателем Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов выступает за демилитаризацию службы и выведение налоговой милиции из ее состава. Об этом он заявил журналистам после сегодняшнего назначения на заседании правительства, сообщает УНИАН.

«По налоговой милиции позиция четкая. Государственная налоговая служба должна быть демилитаризирована, то есть, правоохранительная функция должна быть отделена от функции сервисной. На сегодня это вопрос политического компромисса. Есть несколько вариантов, которые представлены в комитете Верховной Рады, но сопротивления с моей стороны этому процессу не будет», - сказал он.

По его словам, выведение налоговой милиции из состава ГНС должно стать одним из шагов по превращению службы в сервисную организацию, ориентированную на клиента. Также Верланов планирует создать в ГНС департамент трансфертного ценообразования и департамент, который будет заниматься всеми электронными сервисами в стране. По его словам, создавать новые департаменты планируется после завершения всех юридических процедур, связанных с запуском ГНС.

«После утверждения штата мы начнем выполнять задачи, которые стояли перед нами годами. Это - функциональное распределение, создание департаментов, которые добавят нового качества работы Государственной налоговой службе, таких как департамент трансфертного ценообразования, департамент, который будет заниматься всеми электронными сервисами», - сказал он.

Верланов также выступает за обновление кабинета налогоплательщика для юридических лиц и запуск аналогичных функций для граждан. «Кабинет налогоплательщика необходимо обновить с точки зрения функционала, хотя он является достаточно развитым. Мы будем как можно скорее наполнять его большим количеством функций. С другой стороны – его нужно обновлять, делать следующую версию этой прошивки, то есть, версию 2.0 с точки зрения удобности его использования, относительно мобильных приложений и относительно популяризации», - сказал Верланов.

«Мы видим, что бизнес очень благосклонно относится к тому, что не нужно никому ходить. Аналогичные сервисы должны быть запущены для граждан», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая Комиссия высшего корпуса государственной службы по результатам конкурсного отбора рекомендовала Кабинету Министров назначить заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

8 мая Кабмин назначил Верланова председателем ГНС на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей, испытательный срок продлится месяц.