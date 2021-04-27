Иск с требованием отменить распоряжение правительства от 14 апреля 2021 о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины поступил в Окружной административный суд города Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Кроме прочего, суд просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, которые допустили Любченко к участию в конкурсе на должность главы налоговой, а также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов. Ответчиками указаны – Нацагентство по вопросам государственной службы, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы и Кабинет Министров Украины. Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщал ForUm, Кабмин назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 сроком на 5 лет.