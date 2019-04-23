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Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету Министров назначить заместитель министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 23 апреля состоялся заключительный этап конкурсного отбора. Тройка финалистов в прямом эфире представила членам комиссии свою программу развития службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость.

Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.

По результатам оценки кандидатов комиссия рекомендовала Кабинету Министров назначить Сергея Верланов Председателем Государственной налоговой службы.

Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

17 апреля Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы

 
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