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Президент Петр Порошенко согласился дать свои показания в Генпрокуратуре.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

«Вышли на контакт (из Администрации Президента) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса», - сказал он.

Собеседник не уточнил, о каких датах идет речь.

Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана.

Напомним, Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 10:00 7 мая, но на него не явился
ForUm

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