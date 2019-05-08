Президент Петр Порошенко согласился дать свои показания в Генпрокуратуре.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

«Вышли на контакт (из Администрации Президента) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса», - сказал он.

Собеседник не уточнил, о каких датах идет речь.

Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся в конце 2016 года, и дать дополнительные показания по делу Майдана.

Напомним, Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 10:00 7 мая, но на него не явился.