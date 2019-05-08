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Освобождение от должностей командующих Нацгвардии и операции Объединенных сил проведены в рамках ротации и в ближайшее время новых отставок не ожидается. Однако после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского в ВСУ могут произойти кадровые изменения. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Укринформ.

«То, что произошло в зоне проведения операции Объединенных сил - это плановая ротация и она никак не связана с выборами. Дело в том, что у нас привыкли, когда страна входит в «зону турбулентности», а выборы как раз и является такой «зоной турбулентности», то у нас все останавливается. Но мы (армия. - Ред.) не можем ждать инаугурации, мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать нашу Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение», - отметил министр.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время другие ротационные увольнения среди руководства Вооруженных сил, Полторак отметил: «Думаю, что нет, но после инаугурации, думаю ... какие-то изменения могут быть».

Напомним, 6 мая Президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Сергея Наева с должности Командующего Объединенными силами и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.

7 мая Порошенко своим указом освободил от должности командующего Национальной гвардии генерал-полковника Юрия Аллерова.
ForUm

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