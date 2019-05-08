Министры иностранных дел стран Евросоюза, которые 13 мая начнут двухдневную встречу в Брюсселе, среди прочих вопросов рассмотрят решение России раздавать паспорта гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом накануне встречи министров в Брюсселе заявил высокопоставленный представитель ЕС, сообщает Укринформ.

«Министры обменяются взглядами относительно ситуации, которая возникла по итогам президентских выборов в Украине, и пути дальнейшего развития сотрудничества. В то же время, как я могу ожидать, будет проведена дискуссия также вокруг последствий решения Российской Федерации выдавать российские паспорта (на оккупированных территориях) на Востоке Украины», - сказал представитель ЕС.

Среди других вопросов, включенных в повестку дня встречи министров, - доклад высокого представителя ЕС по итогам встречи Международной контактной группы относительно Венесуэлы, обсуждения ситуации в Ливии и в африканских странах.

Во время утреннего заседания министры иностранных дел ЕС проведут совместное заседание с руководителями внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства в рамках мероприятий по празднованию 10-й годовщины этой программы ЕС.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабинет Министров принял решение, согласно которому будут признаны недействительными российские паспорта, выдаваемые жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.