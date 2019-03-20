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Кабинет Министров Украины объявил конкурс на глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Александра Саенко.

«Сегодня правительством принято решение об объявлении конкурса на председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы, а также утверждены условия его проведения, в частности общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы совместно с нашими международными партнерами», – написал он.

По слова Саенко, сам конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса государственной службы 16 апреля.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

15 января постановление подписал премьер-министр Владимир Гройсман.
ForUm

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