С 17 мая компания «Мотор Сич» официально прекращает регулярные авиарейсы по маршруту «Киев - Ужгород» и обратно. 10 мая будет осуществлен последний рейс, сообщили Mukachevo.net в контактном центре компании.

Уже сейчас приобрести билеты онлайн на рейс в Ужгород или обратно можно только на 10 мая, со следующей недели билеты больше не продаются.

Как объяснили в компании, решение было принято из-за нерентабельности рейсов в направлении Закарпатья.

Авиарейс по этому маршруту «Киев - Ужгород» был запущен 15 марта. Его открывали лично министр инфраструктуры Владимир Омелян и Президент Петр Порошенко.

Таким образом самолеты выполняли рейсы буквально 2 месяца. С самого начала запуска авиасообщение было немало вопросов доступности цены на самолет, ведь самый дешевый билет стоит от 2 тысяч гривен. А еще больше - на собственно маршрут, ведь рейс из Киева в Ужгород осуществлялся с 2-часовой пересадкой во Львове.

В то же время добавим, что во время недавнего визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Словакию было договорено со словацкой стороной о возможности свободного использования авиапространства Словакии для самолетов, следующих в/из Ужгорода, с чем были проблемы до недавнего времени.

С 2016 года до 15 марта этого года аэропорт Ужгород принимал только чартерные и экстренные рейсы. Регулярных рейсов из аэропорта не было последние 5-10 лет. Их периодически вводят, а потом отменяют.