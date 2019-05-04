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Военные силы режима Башара Асада совершили атаку в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщает Анадолу.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Идлиба, силы Асада осуществляли интенсивные наземные и воздушные удары по населенным пунктам провинции.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере 7 человек. Все погибшие были гражданскими.

Напомним, ранее сообщалось, что в северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне в провинции Идлиб. В результате авиаударов погибли 5 мирных жителей и были повреждены 4 медицинские учреждения.

Государственный департамент США опубликовал заявление с требованием от России прекратить эскалацию в Сирии.

«США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Авиаудары России и режима (Асада - ред.), продолжающиеся также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети», - говорится в заявлении.
ForUm

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