Генеральная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ А. Сербина и Д.Замотаева, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов», - написала она в Facebook.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 УК Украины.

В период времени с 21 марта по 26 апреля 2019 подозреваемые Сербин и Замотаев вызывались (повестками) в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства.

Однако вызовы ГПУ игнорировались и подозреваемые не появлялись.

«Сербин и Замотаев вызываются для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства 03.05.2019 в Генпрокуратуру по адресу: ул. Резницкая, 13/15», - заявила Сарган.

В то же время следователи центрального аппарата ГБР по согласованию прокурора направили ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства.

Она напомнила, что речь идет об инциденте, произошедшем 19 сентября 2018 года.

Тогда руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который прокладывали из здания «Охматдета» к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

На месте событий был обнаружен также микроавтобус «Форд» с людьми внутри, которые не представились, закрылись в авто. По информации САП, номера авто зарегистрированы на НАБУ.

Позже Холодницкий заявил, что к зданию САП приехал спецназ НАБУ «освобождать своих» и избил его водителя.