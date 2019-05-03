Действующий Президент Петр Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было телеканала «1+1». Такое мнение высказал олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info.

«Порошенко хотел забрать себе «1+1», но он проиграл выборы, потому что у него не было «1+1». Ему все говорили из его окружения – Кононенко, Луценко: «А как ты собираешься на выборы, если твой электорат «плюсы» смотрит?» – сказал Коломойский.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента объявила избранным Президентом Украины Владимира Зеленского.