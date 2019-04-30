По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента избранным Президентом Украины является кандидат Владимир Зеленский, 1978 рождения, художественный руководитель, ООО «Квартал 95», объявила Центральная избирательная комиссия.

Протокол подписали 15 членов Комиссии, а также присутствующие на заседании уполномоченные представители кандидатов на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Публикация официальных результатов президентских выборов-2019 в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» ожидается 4 мая.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Владимир Зеленский набирает более 73%, действующий Президент Петр Порошенко - более 24%.