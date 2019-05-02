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Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной шаг кремлевского режима по расширению категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Это является еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины», – подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что обнародованный 1 мая указ президента РФ от 29 апреля 2019 №187 «Относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», как и все предыдущие и возможные будущие нормативно правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.

«Особенно циничным является задекларированная цель принятых российской стороной решений - «защита прав и свобод человека и гражданина», поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Российской Федерацией части суверенной территории Украины - Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в сообщении.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

«Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины. Украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим. Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о «паспортной агрессию» Российской Федерации. Ожидаем от наших международных партнеров усиления санкций против кремлевского режима», – подчеркнули в министерстве.

В МИД Украины также сообщили, что соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД.

Напомним, 1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины

24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
ForUm

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